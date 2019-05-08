Политика Порошенко подписал указ об организации в Украине движения сопротивления

2019-05-08 12:15 330

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая О мерах по укреплению обороноспособности государства.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации" – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Согласно указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, председателем соответствующей межведомственной рабочей группы назначен заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления", – отмечается в сообщении.