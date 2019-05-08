Политика Отставку Мари Йованович в Конгрессе назвали возмутительным решением Трампа

2019-05-08 10:13 138

Представители Конгресса США обратились к администрации Дональда Трампа с требованием отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла в Украине.

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высочайшего уровня, которая представляла США при республиканских и демократических администрациях.

Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - политически неудачное дело и последнее в кампании этой администрации против персонала Государственного департамента карьеры", - говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей США Стени Хойера и председателя Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

Также отмечается, что "в этот переходный период Украине нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".

В Госдепе уже подтвердили уход посла США в Украине. Мари Йованович покинет свой пост вместе с завершением полномочий.

Напомним, ранее в этом году Йованович угодила в скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Последний в интервью западным СМИ сообщил, что получил от нее некий секретный список политиков, против которых нельзя вести расследование. Правда, вскоре, перед выборами президента, глава ГПУ срочно отказался от своих слов. Заявил, что журналисты его просто не совсем правильно поняли.