Политика Отставку Мари Йованович в Конгрессе назвали возмутительным решением Трампа

2019-05-08 10:13 138

Представители Конгресса США обратились к администрации Дональда Трампа с требованием отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла в Украине. 

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высочайшего уровня, которая представляла США при республиканских и демократических администрациях.

Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - политически неудачное дело и последнее в кампании этой администрации против персонала Государственного департамента карьеры", -  говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей США Стени Хойера и председателя Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

Также отмечается, что "в этот переходный период Украине нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".

В Госдепе уже подтвердили уход посла США в Украине. Мари Йованович покинет свой пост вместе с завершением полномочий.

Напомним, ранее в этом году Йованович угодила в скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Последний в интервью западным СМИ сообщил, что получил от нее некий секретный список политиков, против которых нельзя вести расследование. Правда, вскоре, перед выборами президента, глава ГПУ срочно отказался от своих слов. Заявил, что журналисты его просто не совсем правильно поняли.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Госдепе назвали реальную причину отставки посла США в Украине Мари Йованович

2019-05-07 14:13 492

В качестве предупреждения США направили к Ирану ударный авианосец USS Abraham Lincoln

2019-05-07 09:11 1068

После заявления Трампа мировые цены на нефть начали резко снижаться

2019-05-06 14:45 651

Из-за угроз Трампа Китай может отказаться от торговых переговоров с США

2019-05-06 11:42 687

Еще новости в разделе "Политика"

Президент Ирана заявил о разрыве соглашений по ядерной сделке

2019-05-08 10:41 93

Отставку Мари Йованович в Конгрессе назвали возмутительным решением Трампа

2019-05-08 10:13 138

Премьер-министра уличили в тайных переговорах по поводу референдума

2019-05-08 08:11 264

"Не способны противостоять России": Апаршин сделал скандальное заявление

2019-05-07 21:30 834
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Президент Ирана заявил о разрыве соглашений по ядерной сделке 2019-05-08 10:41 93
Отставку Мари Йованович в Конгрессе назвали возмутительным решением Трампа 2019-05-08 10:13 138
Премьер-министра уличили в тайных переговорах по поводу референдума 2019-05-08 08:11 264
"Не способны противостоять России": Апаршин сделал скандальное заявление 2019-05-07 21:30 834

Лента

11:14 Юрген Клопп признался, что его и самого удивил разгром Барселоны со счетом 4:0
10:41 Президент Ирана заявил о разрыве соглашений по ядерной сделке
10:13 Отставку Мари Йованович в Конгрессе назвали возмутительным решением Трампа
09:40 Трудовая миграция: Каждую минуту страну покидают двое граждан Украины
КАРТА 09:12 Обострение на Донбассе: число обстрелов быстро растет, снова есть жертвы и раненые
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 Премьер-министра уличили в тайных переговорах по поводу референдума
видео 22:00 Катастрофа в Шереметьево: появилось еще видео пожара и эвакуации
21:30 "Не способны противостоять России": Апаршин сделал скандальное заявление
21:00 У Омеляна хотят снова наполнять бюджет и карманы коррупционеров - возвращают обязательный техосмотр