Политика Порошенко согласился прийти в ГПУ на допрос

2019-05-08 18:00 180

Президент Петр Порошенко, которого Генеральная прокуратура хочет силой привести на допрос, согласился дать свои показания в ГПУ. Об этом "Украинским Новостям" сообщил источник в ведомстве.

"Вышли на контакт (из Администрации президента - ред.) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса", - сказал он, не уточнив, о каких датах идет речь.

Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся в конце 2016 года, и дать дополнительные показания по делу Майдана..

Как сообщали "Вести", 7 мая президент Петр Порошенко должен был явиться в Генпрокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана, однако президента в ГПУ так и не дождались. Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк пригрозил президенту штрафом за повторную неявку, а после окончания президентских полномочий - силовым приводом.