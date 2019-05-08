Политика Порошенко согласился прийти в ГПУ на допрос

2019-05-08 18:00 180

 

Президент Петр Порошенко, которого Генеральная прокуратура хочет силой привести на допрос, согласился дать свои показания в ГПУ. Об этом "Украинским Новостям" сообщил источник в ведомстве.

"Вышли на контакт (из Администрации президента - ред.) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса", - сказал он, не уточнив, о каких датах идет речь.

Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся в конце 2016 года, и дать дополнительные показания по делу Майдана..

Как сообщали "Вести", 7 мая президент Петр Порошенко должен был явиться в Генпрокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана, однако президента в ГПУ так и не дождались. Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк пригрозил президенту штрафом за повторную неявку, а после окончания президентских полномочий - силовым приводом.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко подписал указ об организации в Украине движения сопротивления

2019-05-08 12:15 510

Глава ГПУ Луценко обвинил следователей ГПУ в том, что Порошенко не явился на допрос

2019-05-07 12:43 534

Генпрокуратура инициирует силовой привод Порошенко на допрос

2019-05-07 11:41 522

ГПУ вызвала Порошенко на допрос

2019-05-06 22:00 1050

Еще новости в разделе "Политика"

МВД повысит внимание к некоторым городам из-за "пророссийских политических сил"

2019-05-08 20:00 18

Зеленский встретился с представителем Госдепартамента США

2019-05-08 19:00 144

Без пенсий и льгот: в Кабмине пригрозили последствиями за получение паспорта РФ

2019-05-08 18:30 159

Порошенко согласился прийти в ГПУ на допрос

2019-05-08 18:00 180
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

МВД повысит внимание к некоторым городам из-за "пророссийских политических сил" 2019-05-08 20:00 18
Зеленский встретился с представителем Госдепартамента США 2019-05-08 19:00 144
Без пенсий и льгот: в Кабмине пригрозили последствиями за получение паспорта РФ 2019-05-08 18:30 159
Порошенко согласился прийти в ГПУ на допрос 2019-05-08 18:00 180

Лента

20:00 МВД повысит внимание к некоторым городам из-за "пророссийских политических сил"
19:30 В Украине появился официальный День отца
19:00 Зеленский встретился с представителем Госдепартамента США
18:30 Без пенсий и льгот: в Кабмине пригрозили последствиями за получение паспорта РФ
18:00 Порошенко согласился прийти в ГПУ на допрос
17:30 На украинских АЗС резко упали цены на дизельное топливо
17:00 Выдача паспортов России на Донбассе: Украина пошла на радикальные меры
16:30 Доллар в Украине продолжает дешеветь: что будет с курсом валют в мае
15:46 Facebook впервые открыл доступ к своим конфиденциальным данным
15:14 Стали известны даты выхода трех новых эпизодов Звездных войн