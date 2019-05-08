Политика Выдача паспортов России на Донбассе: Украина пошла на радикальные меры

2019-05-08 17:00 270

Кабинет министров Украины признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 8 мая :

- Незаконные паспорта будут определять по пунктам выдачи в Ростовской области РФ и датам оформления.

- Правительство предложило лишать социальных выплат и пенсий украинцев с российскими паспортами.

- Кабмин также намерен подготовить перечень должностных лиц РФ, причастных к реализации процедуры выдачи паспортов, чтобы применить в отношении них персональные санкции.

- Украина обратится к государствам мира с призывом признать недействительными подобные фейковые документы.

- При этом Кремль уже огрызнулся на решение Кабмина, заявив, что Москва продолжит выдавать паспорта.

"Паспорта РФ признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал он.

По его словам, раздача фейковых паспортов - еще один шаг России в гибридной войне.

"Почему фейковые? Потому что все мы понимаем, что это незаконно при любых международных нормах. Мы никогда не признаем и не будем признавать гражданство, которое выдает страна-агрессор", - сказал Гройсман.

Премьер сравнил это с тем, как нацистская Германия раздавала аусвайсы на оккупированных украинских землях.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш также сообщил в Twitter о решении Кабмина.

"Правительство поддержало наше предложение в ответ на незаконный указ президента РФ о выдаче паспортов жителям оккупированной части Донбасса. За нарушение норм международного права, в целях защиты интересов, не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов РФ", - написал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта Российской Федерации жителям оккупированного Донбасса.

"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", — сказал он.

Кабинет министров может лишить социальных выплат и пенсий граждан Украины, которые получили российские паспорта в так называемых ДНР и ЛНР.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", – сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Также в правительстве заявили, что незаконные паспорта будут определять по пунктам выдачи в Ростовской области РФ и датам оформления.