Украина 9 мая по новому закону: как Украина отмечает День победы над нацизмом

2019-05-09 10:41 243

В Украине День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, установлен в соответствии с Законом Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны стал Советский Союз, напав на Польшу и оккупировав часть ее территории, согласно тайному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа.

Нужно отметить, что Украина (не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира) понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны. По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения - около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 миллионов потеряли пристанище. В полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.
Выходцы из Украины сделали значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады - 45 тысяч человек, Польши - 120 тысяч, СССР - около 6 миллионов, США - 80 тысяч и Франции - 6 тысяч, а также в самой Украине в рядах УПА находились до 100 тысяч человек.

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание празднования Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов и честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

Сегодня чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций - как государств, так и безгосударственных тогда народов. Вместе с тем, переносится акцент с истории военных действий на истории конкретных людей, а затем предлагается отказаться от празднования в пользу памяти.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения

2019-05-09 12:44 63

В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции

2019-05-09 12:15 90

КАРТА На Донбассе снова погиб солдат ВСУ, еще четверо получили ранения

2019-05-09 10:12 168

Госпогранслужба усилила меры безопасности, чтобы на 9 мая не впустить "ночных волков" Путина

2019-05-09 09:40 573

Еще новости в разделе "Украина"

фото 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд

2019-05-09 11:43 159

В Киеве снова задержали Елену Бережную - пришла с георгиевской лентой

2019-05-09 11:14 183

9 мая по новому закону: как Украина отмечает День победы над нацизмом

2019-05-09 10:41 243

КАРТА На Донбассе снова погиб солдат ВСУ, еще четверо получили ранения

2019-05-09 10:12 168
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд 2019-05-09 11:43 159
В Киеве снова задержали Елену Бережную - пришла с георгиевской лентой 2019-05-09 11:14 183
9 мая по новому закону: как Украина отмечает День победы над нацизмом 2019-05-09 10:41 243
КАРТА На Донбассе снова погиб солдат ВСУ, еще четверо получили ранения 2019-05-09 10:12 168

Лента

фото 12:44 Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения
12:15 В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции
фото 11:43 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд
11:14 В Киеве снова задержали Елену Бережную - пришла с георгиевской лентой
10:41 9 мая по новому закону: как Украина отмечает День победы над нацизмом
КАРТА 10:12 На Донбассе снова погиб солдат ВСУ, еще четверо получили ранения
09:40 Госпогранслужба усилила меры безопасности, чтобы на 9 мая не впустить "ночных волков" Путина
09:11 В День Победы в Киеве перекроют ряд улиц - список и карта
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 У Гройсмана придумали, как сделать чиновников неприкосновенными после смены президента