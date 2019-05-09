Политика "Пекин нарушил, он заплатит", - Трамп пошел на обострение отношений с Китаем

2019-05-09 13:16 231

Американский лидер Дональд Трамп пошел на новое обострение отношений с официальным Пекином. Он заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах и если соглашение в итоге не будет достигнуто, Пекин столкнется с жесткими тарифами.

"Вы заметили пошлины, которые мы вводим (в отношении китайских товаров)? − обратился к собравшимся Трамп. − (Это) потому что они (представители Китая) сорвали сделку", − сообщил президент США, передает Reuters.

Трамп напомнил, что в четверг, 9 мая, в США на переговоры прилетит вице-президент Китая Baн Цишань, однако, так как Пекин нарушил соглашение, "он заплатит".

"Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, чтобы получать более 100 миллиардов долларов в год", − подытожил президент США.

Напомним, на днях Трамп пообещал, что с 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения заградительных барьеров против других товаров.

Причиной резких заявлений президента США стало то, что последний раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином прошел очень плохо.