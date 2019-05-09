Политика У Зеленского пояснили, почему держат в тайне будущие кадровые назначения

2019-05-09 15:45 72

Первые кадровые назначения и законодательные инициативы станут известны после инаугурации Владимира Зеленского. 

"Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да", - заявил спикер штаба новоизбранного президента Дмитрий Разумков в эфире NewsOne.

По его мнению, имена претендентов на должности глав службы внешней разведки и службы безопасности Украины лучше вообще не оглашать вплоть до самого назначения.

"Но если мы говорим о службе внешней разведки, то там не нужен парламент, президент может принять самостоятельное решение. Я опасаюсь провокаций", - добавил политконсультант.

Также Разумков подчеркнул, что Зеленский озвучит имя человека, который возглавит администрацию президента Украины, после инаугурации.

"Что касается главы администрации президента, то как Зеленский может сейчас назвать его имя и назначить на должность, если он еще не вступил в свои полномочия. Поэтому кандидатура на главу администрации президента тоже будет озвучена вскоре после инаугурации президента", - рассказал он.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Вятрович решил переписать историю Одессы и Днепра - изменит даты основания

2019-05-09 13:43 195

фото Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения

2019-05-09 12:44 276

Зеленский встретился с представителем Госдепартамента США

2019-05-08 19:00 552

"Не способны противостоять России": Апаршин сделал скандальное заявление

2019-05-07 21:30 1005

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского пояснили, почему держат в тайне будущие кадровые назначения

2019-05-09 15:45 72

Вятрович решил переписать историю Одессы и Днепра - изменит даты основания

2019-05-09 13:43 195

"Пекин нарушил, он заплатит", - Трамп пошел на обострение отношений с Китаем

2019-05-09 13:16 228

фото Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения

2019-05-09 12:44 276
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского пояснили, почему держат в тайне будущие кадровые назначения 2019-05-09 15:45 72
Вятрович решил переписать историю Одессы и Днепра - изменит даты основания 2019-05-09 13:43 195
"Пекин нарушил, он заплатит", - Трамп пошел на обострение отношений с Китаем 2019-05-09 13:16 228
фото Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения 2019-05-09 12:44 276

Лента

15:45 У Зеленского пояснили, почему держат в тайне будущие кадровые назначения
15:14 Турецкие копы выловили на курорте в Эгейском море больше тонны марихуаны
15:10 Вадим Новинский прошел в рядах полка Победы в Киеве
14:46 Около Днепра забросали камнями два автобуса с участниками акций к 9 мая
14:12 Экс-президента взяли под стражу из-за подозрений в масштабной коррупции
13:43 Вятрович решил переписать историю Одессы и Днепра - изменит даты основания
13:16 "Пекин нарушил, он заплатит", - Трамп пошел на обострение отношений с Китаем
фото 12:44 Зеленский побывал на могиле своего деда и сравнил 9 мая с Днем благодарения
12:15 В обращении по случаю 9 мая Порошенко говорил о войне на Донбассе и Евроинтеграции
фото 11:43 9 мая в столице: прошли аресты из-за советской формы, георгиевских лент и звезд