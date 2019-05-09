Мир Экс-президента взяли под стражу из-за подозрений в масштабной коррупции

2019-05-09 14:12 171

В Бразилии федеральный суд вынес решение вернуть экс-президента страны Мишеля Темера, подозреваемого в коррупции, обратно в тюрьму.

"Бывший президент Мишель Темер в среду получил приказ от федерального судьи вернуться в тюрьму, сейчас он находится под следствием по нескольким делам о предполагаемой коррупции", - сообщает АР.

Адвокат Темера Эдуардо Карнелос отметил, что оснований для этого задержания нет. - "Я считаю это несправедливостью".

Темер был президентом с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссеф. В марте экс-президента Бразилии Мишеля Темера задержали в рамках расследования дела о коррупции при строительстве АЭС "Ангра-3". Темер был помещен в тюрьму на несколько дней в марте, но затем освобожден.

Экс-президента подозревают в получении взятки на сумму в один миллион бразильских реалов (около 230 тыс. евро). Свою вину он отрицает.