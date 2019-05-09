Украина В Ивано-Франковской области затопило город: люди плавают на лодках

2019-05-09 21:00 207

 

В городе Тысменица Ивано-Франковской области из-за подъема уровня рек затопило улицы и дворы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС на странице.

Сильные ливни привели к поднятию уровня воды на реках бассейна Днестра и Прут.

По некоторым улицам города можно передвигаться только с помощью плавсредств.

Много воды и подтопления наблюдаются в селах Слободка и Подпечары.

В ГСЧС рассказали, что для помощи жителям работают пять специальных постов. Они с помощью катамаранов, лодок и автомобилей помогают людям переправляться через водные преграды.

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