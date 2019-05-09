Политика Новые тарифы на газ. Сколько действительно заплатят украинцы

2019-05-09 17:30 198

В Министерстве энергетики и угольной промышленности придумали, как уменьшить цену на газ для населения. Механизм уже выписан и опубликован в проекте постановления "О внесении изменений в постановление Кабмина от 3 апреля 2019 года №293". Он согласован с НАК "Нафтогаз", документ планируют рассмотреть на ближайшем заседании правительства.

Министерству потребовалось время, чтобы договориться с национальной корпорацией. Ранее в Нафтогазе заявляли, что не могут снизить цену на газ для людей, как того требует Кабмин, из-за разногласий в двух правительственных постановлениях — №293 и №867.

Второй документ, наоборот, требовал от монополиста увеличить на 15% стоимость голубого топлива с 1 мая. Это разногласие и исправляют поданные Минэнерго изменения.

"С 1 мая 2019 расчетная цена газа для населения, определяется в соответствии с пунктом 12 положения, утвержденного постановлением правительства №867. Однако, пока на европейском газовом хабе, по которому определяется "паритет импорта", цена держится на сезонном минимуме, фактическая стоимость газа для населения будет определяться по постановлению правительства №293", — пояснил UBR.ua правительственные новации председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

В мае снижения не почувствуем

Таким образом, в мае цены на газ все же должны снизится на 300 грн., до декларируемых правительством 8 247 грн. за тыс. куб. м (конечная розничная цена). Но по словам экспертов, нужно время, чтобы внести изменения в действующие договора по поставке газа по новым тарифам. Скорее всего платежки пересчитают не сразу.

"Вероятно, на изменение цены в платежках стоит рассчитывать ближе к концу мая — началу июня", — спрогнозировал ведущий аналитик ОО "Общественный аудит" Тарас Галайда.

Объявленное снижение цены газа на 30 коп. за куб вряд ли смогут реально ощутить на себе рядовые потребители, говорят эксперты. К тому же отопление уже отключено, большинство городских теплокоммунэнерго по традиции выключат на профилактику горячую воду. А вот когда будет открыт новый отопительный сезон 2019/2020 гг. цена газа для населения вырастет намного сильнее.

Ожидается подорожание минимум на 20%, по сравнению с тарифами в конце этого отопительного сезона. Дело в том, что 19 октября принято "Положение о возложении специальных обязанностей" (т.н. ПСО), на основании которого Кабмин устанавливает цены на газ по новой формуле. И, согласно формуле, с начала 2020 года ожидается увеличение цены на газ до 12 314 грн. за тысячу куб.м. Это без привязки к цене на мировых рынках.

Платежки потяжелеют позже

Рост стоимости газа на 20%, (а газ в стоимости тепла составляет 75-77%) приведет к увеличению стоимости тепла ориентировочно на 14-16%, подсчитали эксперты. Все будет зависеть от способа учета:

Сейчас жители в домах без приборов учета платят 39 грн./кв.м., в новом отопительном сезоне будут платить 44 грн./кв.м.;

Сейчас в доме где установлены приборы учета тепла (рамки управления) платят 30 грн./кв.м., в конце года уже будут платить 34 грн./кв.м.;

Сейчас в тех домах, где стоит ИТП (индивидуальный теплопункт) платят около 20 грн./кв.м., будут платить 23 грн./кв.м.

"Если брать киевскую квартиру в 50 м. кв., то в новом отопительном сезоне за тепло придется платить от 1 150 до 2 200 грн. в месяц. Тогда как в завершившемся сезоне это стоило 1 000-1 950 грн.", — говорит Олег Попенко.

Могут снизить, но не будут

В целом, констатируют эксперты, у правительства есть все возможности снизить стоимость газа для населения намного больше заявленных 300 грн. на тысяче "кубов".

"Населению продают газ по формуле "Дюссельдорф+" введенной Гройсманом, по цене 8 550 грн. за тыс. куб. м., и предлагают временно уменьшить цену на 300 грн., в связи с падением цены газа на бирже. При справедливом формировании цены газа на внутреннем рынке для потребностей населения, исходя из фактической себестоимости добычи в 2018 году, а не с виртуального импортного паритета, конечная цена для людей должна составлять не более 5 000 грн. (с доставкой и НДС) при текущем уровне налогообложения. А в случае уменьшения уровня налогообложения, компании "Укргаздобыча" можно выйти на конечную цену для населения в пределах 3 500 грн. (с доставкой и НДС)", — констатирует Галайда.