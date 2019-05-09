Политика В правительстве акцию "Бессмертный полк" назвали пропагандой Кремля

2019-05-09 18:30 105

 

Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, в том числе и антиукраинской. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) уже давно заявил, что они и без Украины бы победили", - написал Кириленко.

Напомним, в четверг, 9 мая, несколько сотен участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" прошли по улице Ивана Мазепы и зашли в парк Вечной Славы в Киеве, где провели митинг возле Вечного огня.

Отметим, что шествие под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" является украинским аналогом российской акции "Безсмертный полк".

Как сообщал УНН, власть белорусского Витебска запретила проводить шествие "Бессмертный полк" 9 мая.

Ранее Власти каахстанського города Актобе решила отказаться от проведения акции "Бессмертный полк", которая должна была состояться 9 мая в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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