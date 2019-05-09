Украина В Украине за ношение георгиевской ленточки в День Победы составили уже 13 админпротоколов

2019-05-09 20:00 171

 

5 уголовных производств открыты полицией в связи с правонарушениями, совершенными в Украине 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также составлено 13 административных протоколов за использование запрещенной символики. Об этом МВД Украины сообщает на своей странице в соцсети.

"По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств. На территории государства зарегистрировано 33 резонансных события. Больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

По информации министерства, 13 сообщений касаются использования запрещенной георгиевской ленты. По данным фактам составлены административные протоколы.

"Можем публично констатировать, что в сравнении с 2014 годом тенденция использования запрещенной символики кардинально уменьшилась… Факты такие были, но они единичны и не носили системного характера. Это показывает высокую эффективность превентивной деятельности и, безусловно, рост сознательности граждан", - цитирует МВД слова советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

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