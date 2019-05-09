Политика В правительстве заявили о готовности сотрудничать с Зеленским

2019-05-09 20:30 138

 

Правительство Украины намерено сотрудничать с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер считает, что для того, чтобы максимально сохранить наработки реформ, Кабмин должен быть настроен на сотрудничество и взаимодействие с Зеленским.

"Реформы должны углубляться, и новоизбранный президент должен быть максимально вовлечен в эту работу", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Также чиновница добавила, что этого ожидает и американская сторона.

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