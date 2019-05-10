Мир Стала известна реальная причина смерти 59-летнего журналиста Сергея Доренко

2019-05-10 14:13 279

Известный российский журналист украинского происхождения Сергей Доренко погиб в результате гемотампонады - скопления жидкости, препятствующего функционированию сердца.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника в бюро судебно-медицинской экспертизы, врачи провели вскрытие и назвали точную причину смерти.

Напомним, Доренко погиб после падения с мотоцикла. Журналист двигался на мотоцикле, почувствовал себя плохо, мотоцикл завалился на бок. Медики на протяжении часа и двадцати минут пытались реанимировать Доренко.

Сергею Доренко было 59 лет. Он родился в Керчи (Украина), окончил историко-филологический факультет университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.