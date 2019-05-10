Стала известна реальная причина смерти 59-летнего журналиста Сергея Доренко

Известный российский журналист украинского происхождения Сергей Доренко погиб в результате гемотампонады - скопления жидкости, препятствующего функционированию сердца.
Как сообщает РБК со ссылкой на два источника в бюро судебно-медицинской экспертизы, врачи провели вскрытие и назвали точную причину смерти.
Напомним, Доренко погиб после падения с мотоцикла. Журналист двигался на мотоцикле, почувствовал себя плохо, мотоцикл завалился на бок. Медики на протяжении часа и двадцати минут пытались реанимировать Доренко.
Сергею Доренко было 59 лет. Он родился в Керчи (Украина), окончил историко-филологический факультет университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.