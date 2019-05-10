Украина НБУ объяснил резкое подорожание овощей

2019-05-11 13:30 249

 

В апреле на рынке возник дефицит ряда продуктов, что спровоцировало скачок роста цен. В Нацбанке заверили, что это временное явление.

Цены на овощи в резко выросли в апреле из-за дефициат импортных продуктов и слабого урожая в Украине. Об этом говорится в комментарии Национального банка по инфляции.

Отмечается, что в апреле рост цен на сырые продукты питания ускорился до 5,1%. В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора, в первую очередь, за счет цен на лук и белокочанную капусту.

"Это обусловлено возникновением ажиотажного спроса из-за недостаточного предложения этих продуктов в Украине и странах-импортерах в результате как слабого урожая прошлого года, так и сравнительно неблагоприятных погодных условий в апреле текущего года", - говорится в пояснении..

Эксперты центробанка убеждены в том, что всплеск цен был временным и в ближайшие месяцы действие факторов иссякнет.

В целом в НБУ отмечают, что фактический показатель инфляции в апреле несколько превысил траекторию прогноза центробанка.

Финрегулятор считает, что рост инфляции был обусловлен действием временных факторов, в частности перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированными РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украину, а также дефицитом некоторых продуктов.

По оценкам НБУ, действие этих факторов будет исчерпано в ближайшие месяцы. Следовательно, инфляция будет продолжать снижаться согласно прогнозу и стремиться к цели 5% +/- 1 п.п., которой достигнет в 2020 году.

Как сообщалось, по итогам апреля потребительские цены по сравнению с мартом выросли на 1%. В целом с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%.

Как известно, НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6% ± 2 п.п. на конец 2018 года, но рост цен превысил ожидаемые параметры, достигнув 9,8%, что является минимальным показателем за пять лет.

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