Политика Зеленский рассказал, на кого рассчитывает в парламентских выборах

2019-05-11 10:00 207

Владимир Зеленский прогнозирует, что в Верховную раду достаточно мощным блоком войдет его партия "Слуга народа", а в коалицию с ней войдут партии Гриценко и Садового. Кроме того, он рассчитывает на поддержку людей, которых в Верховную Раду заведет Святослав Вакарчук. Об этом Зеленский рассказал в интервью.

Прогнозируя выборы в парламент, Зеленский заверил, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с Порошенко, Бойко и Медвечуком. "Сейчас мы наберем двадцать пять процентов", - утверждает Зеленский, имея в виду партию "Слуга народа". Таким образом, его партия будет в большинстве, чтобы создавать коалицию.

"Я думаю, что нас с вами вообще удивит появление некоторых партий в новом парламенте. Они появятся. Люди. Просто появятся. Как и я появился. Просто появятся люди. Я уверен. Ну, чего Вакарчук же там говорил, что он хочет идти? Ия думаю, что они пойдут в Верховную раду, и может быть он сможет там объяснить своим людям, которые его сторонники, что он – демократические силы. Потом, Гриценко же пойдет? Гриценко пойдет, с Садовым они пойдут", - рассказал Зеленский.