Украина Супрун назвала самый опасный продукт в рационе украинцев

2019-05-11 14:30 216

 

Ежедневно с готовой пищей мы употребляем много соли и часто этого не замечаем.

Избыток соли - одна из ключевых опасностей для нашего здоровья. Об этом важно помнить, ведь больше всего людей в мире убивает не курение и даже не высокое давление, а неполноценное питание, в том числе много соли в рационе

Дневная норма соли для человека, который не имеет серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 граммов. Это около одной чайной ложки, но обычно мы превышаем ее почти вдвое. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 г в день, от 4 до 6 - 3 г а от 7 до 10 лет - 5 г.

Супрун вывела ряд продуктов, где по ее мнению норма соли выше среднего:

1.Поменьше ешьте еду из фастфуда:

Сэндвичи из ресторанов фастфуда или другие закуски могут содержать почти дневную норму соли. Особенно много ее в смиттеижи - в пике, хот-догах, спагетти с соусом, копченом мясе и блюдах с кетчупом. Если едите что-то из этого, следите за своим рационом в течение дня и старайтесь избегать соленой пищи.

Высокое содержание соли может быть в продуктах, которые не сдаются солеными на вкус. К примеру, это маффины, энергетики, спортивные напитки или зерновые завтраки. Внимательно читайте содержание этих продуктов на этикетках. Если соль или натрий указанные в начале - их здесь много. Советуем отказаться от таких продуктов.

У блюдах из ресторана также может быть высокое содержание соли, о котором мы вряд узнаем. "Поэтому лучше готовьте дома или отдавайте предпочтение заведениям, которые подают блюда после минимальной обработки", - написала она. Только вот как быть уверенным или это действительно минимальная обработка Супрун не сказала.

2. Ешьте больше овощей и фруктов и кушайте только в их свежем виде:

Заполните половину своей тарелки фруктами и овощами. Нашему организму требуется гораздо больше калия, чем натрия. Фрукты и овощи хорошо удовлетворяют эту потребность. Полуфабрикаты или уже готовые блюда содержат гораздо больше соли, чем их ингредиенты. Проверяйте этикетки и выбирайте продукты, содержащие не более 300 мг соли на порцию.

Вы можете быть удивлены, что есть продукты, которые содержат много натрия, но не имеют соли в составе. Это потому, что они содержат другие формы натрия, например, глутамат натрия, цират натрия или питьевую соду (гидрокарбонат натрия).

Покупайте свежие продукты на рынках у фермеров или местных маркетах, не забывайте о сезонности. Сравнивайте продукты и товары разных производителей. Один и тот же товар в разных брендов может содержать разное количество соли. Особенно это касается копченого мяса, снеков, сыров и выпечки.

3. Постепенно поощряйте себя к изменениям:

Начните с уменьшения порций - так вы автоматически уменьшите и количество калорий, и количество соли. Можно руководствоваться довольно простым правилом: чем больше в пище калорий, тем больше в ней соли. Также тренируйте свои пищевые рецепторы. Исследования показывают, что мы можем менять свои пищевые привычки, следовательно, и приучить себя наслаждаться несоленой пищей. Попробуйте миксовать блюда из своей привычной количеством соли и уменьшенной. Со временем вы перестанете замечать разницу. Наши вкусовые рецепторы почти не способны различить уменьшения соли на четверть.

Избавиться соли и одновременно придать блюдам новых вкусов помогут специи, сухие и свежие травы, чеснок, имбирь, цитрусовые, вино и уксус. Также лучше потреблять йодированную соль, поскольку во многих Украинских наблюдается умеренный дефицит йода. Уменьшая количество натрия в блюдах, можно столкнуться с тем, что соль и традиционные жиры, которые нужны нашему организму, почти неразделимы. Решение - выбирать растительные жиры. В пригодятся авокадо, орехи и соя.

Будьте внимательны но не солите блюда дважды. Если во время приготовления блюда добавляете в нее соленые ингредиенты, можно не солить собственно само блюдо дополнительно. Это прежде всего касается домашних соусов и консервации.

Традиционные продукты с высоким содержанием соли заменяйте более полезными альтернативами. Вместо бульонных кубиков готовьте домашний бульон, замените белый хлеб на цельнозерновой, готовы соленые приправы и соусы замените приготовленными собственноручно. Ознакомтесь с новыми кулинарными техниками и кухнями других стран. Возможно, вы сможете найти идеи приготовления фруктов, овощей и других полезных продуктов, но за экзотическими рецептами, которые помогут раскрыть вкусы продуктов и без соли, добавила Супрун.

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