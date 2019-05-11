Политика У Зеленского готовят пересмотр решений Порошенко

2019-05-12 10:00 297

 

Команда новоизбранного президента следит за назначениями уходящей администрацией, сообщил Данилюк.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью Лига.нет, опубликованном в субботу, 11 мая.

"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения (Порошенко). Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - сказал Данилюк.

Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. "Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", - сказал Данилюк.

Напомним, в последнее время Порошенко заменил командующего Нацгвардией и командующего Операцией Объединенных сил.

Он также ввел экс-главу Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко в состав Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Кроме того, Порошенко назначил 75 судей Верховного суда и роздал множество госнаград, включая Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку и орден За заслуги III своему спикеру Святославу Цеголко.

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