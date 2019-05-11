Политика Названа возможная дата первой встречи Зеленского с Путиным

2019-05-12 12:00 204

 

Первая встреча новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может состояться уже в июне текущего года.

Не исключено, что лидеры встретятся в Париже во время мероприятий по случаю годовщины начала Первой мировой войны. Об этом в сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он напомнил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным в рамках "нормандского формата". По его данным, они могут состояться уже на протяжении следующего месяца.

"В июне 2019 года во Франции запланированы памятные дни по случаю годовщины Первой мировой войны. Насколько я слышал из некоторых источников, Зеленский уже получил приглашение от Макрона приехать в Париж. Там должна быть и Меркель. И там, скорее всего, должен быть и Путин", – рассказал Мусиенко.

По мнению эксперта, в Париже стороны получат возможность выйти на контакт, а Зеленский сможет в очередной раз поднять вопрос об освобождении украинских пленных, которые содержатся в РФ.

Также Мусиенко спрогнозировал, что Россия не поменяет свою политику.

"Наоборот, будут сейчас давить еще сильнее. Они думают, что Зеленский слабый, у него нет политического опыта, поэтому он может быть более гибким и больше поддаваться влиянию. Но тут может быть и просчет. Они могут увидеть и противоположное", – отметил он.

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