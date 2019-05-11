С понедельника на дорогах возрастет количество приборов TruCAM

С понедельника, 13 мая, на дорогах страны будут работать 100 приборов TruCAM. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - подчеркнул он.
В патрульной полиции напомнили о подходах к процессу работы TruCAM:
- Публикуется карта, с нанесением участков использования приборов.
- Стоят предупредительные знаки в местах измерения.
- Стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость. Остается только одно - следить за знаками и не нарушать... И помнить:"Скорость - убивает"", - сказал Алексей Билошицкий.
Для тех, кому предупреждения не достаточно, конечно, грозит ответственность - штраф 255 грн (превышение более 20 км/ч) или 510 грн (превышение более 50 км/ч), напомнили в полиции.