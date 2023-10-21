Мир Израиль назвал количество ракет, выпущенных ХАМАС

2023-10-21 13:30

За две недели было ликвидировано более 1000 террористов ХАМАС и десятки их ключевых главарей.

Террористическая группировка ХАМАС за две недели войны с Израилем запустила около 7 тысяч ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 21 октября.

Военные подвели итоги двух недель войны с палестинскими радикалами.

"Более 6900 ракет выпущено из Газы по Израилю (более 450 неудачных запусков внутри Газы). Более 1400 убитых, более 4600 раненых, более 200 взято в заложники (все цифры – на территории Израиля – ред.). Более 1000 террористов ХАМАС нейтрализованы, многие из них – после проникновения в Израиль. Десятки ключевых главарей террористов ХАМАС ликвидированы", – говорится в сводке.

Напомним, боевики ХАМАС производят ракеты из труб водопроводов, построенных на деньги ЕС. За 10 лет европейцы выделили 100 млн евро на строительство инфраструктуры в секторе Газа, но террористам нужны ракеты, а не вода.

Тем временем в Газе заявили о более 4100 погибших в результате ударов ЦАХАЛ.