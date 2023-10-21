Мир Израиль назвал количество ракет, выпущенных ХАМАС

2023-10-21 13:30

 

За две недели было ликвидировано более 1000 террористов ХАМАС и десятки их ключевых главарей.

Террористическая группировка ХАМАС за две недели войны с Израилем запустила около 7 тысяч ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 21 октября.

Военные подвели итоги двух недель войны с палестинскими радикалами.

"Более 6900 ракет выпущено из Газы по Израилю (более 450 неудачных запусков внутри Газы). Более 1400 убитых, более 4600 раненых, более 200 взято в заложники (все цифры – на территории Израиля – ред.). Более 1000 террористов ХАМАС нейтрализованы, многие из них – после проникновения в Израиль. Десятки ключевых главарей террористов ХАМАС ликвидированы", – говорится в сводке.

Напомним, боевики ХАМАС производят ракеты из труб водопроводов, построенных на деньги ЕС. За 10 лет европейцы выделили 100 млн евро на строительство инфраструктуры в секторе Газа, но террористам нужны ракеты, а не вода.

Тем временем в Газе заявили о более 4100 погибших в результате ударов ЦАХАЛ.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Египет категорически отказался принимать эвакуированых палестинцев из сектора Газа

2023-10-20 14:35

Завтра Байден запросит в Конгрессе 60 млрд долларов помощи для Украины и 100 млрд для Израиля

2023-10-19 12:30

Враг ищет слабые места в ПВО - во время удара использовались шахиды и четыре типа ракет

2023-10-19 11:34

Сколько надо ракет ATACMS, чтобы Крымский мост окончательно "поплыл": мнение эксперта

2023-10-18 17:37

Еще новости в разделе "Мир"

Израиль назвал количество ракет, выпущенных ХАМАС

2023-10-21 13:30

Египет категорически отказался принимать эвакуированых палестинцев из сектора Газа

2023-10-20 14:35

Сколько украинцев не могут уехать из Сектора Газы – посол назвал цифру

2023-10-18 20:48

Беженцы из Украины спасают рынок труда в ЕС: еврокомиссар озвучил данные

2023-10-18 20:04
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Израиль назвал количество ракет, выпущенных ХАМАС 2023-10-21 13:30
Египет категорически отказался принимать эвакуированых палестинцев из сектора Газа 2023-10-20 14:35
Сколько украинцев не могут уехать из Сектора Газы – посол назвал цифру 2023-10-18 20:48
Беженцы из Украины спасают рынок труда в ЕС: еврокомиссар озвучил данные 2023-10-18 20:04