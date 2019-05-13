Мир Израиль открыл два КПП на границе с сектором Газа

2019-05-13 15:46 171

Израильские власти вновь открыли два КПП на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Минобороны Израиля, пишет Abadolu.

Отмечается, что израильские власти приняли решение закрыть въезд и выезд через КПП "Керм Эбу Салим" и "Бейт-Ханун" после ракетных обстрелов со стороны палестинских группировок.

Ракетные обстрелы территории Израиля повлекли за собой гибель четверых граждан Израиля, в числе которых - этнический араб.

ВС Израиля 4-5 мая открыли ответный удар по палестинской территории, в результате чего в Газе погибли 25 человек, в том числе три женщины и двое детей, еще 150 человек получили ранения.

Как сообщалось позже, Израиль и Палестина договорились о прекращении огня.