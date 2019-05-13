Политика Трамп ясно дал понять Китаю, что не станет и думать о снижении пошлин на импорт

2019-05-13 12:15 162

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вносить какие-либо изменения в политику пошлин на импорт из Китая. 

"Мы сейчас находимся именно там, где и хотели быть в отношении Китая", − написал сегодня Трамп в Twitter

Он напомнил, что это Пекин сорвал сделку с США и пытался пересмотреть ее условия.

Напомним, накануне президент США заявил, что если Китай хочет избежать более серьезных последствий введения тарифов, ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не рассчитывать на приход к власти в США демократов.

"Думаю, Китай считает, что после того, как его так сильно поколотили на недавних переговорах, ему следует дождаться следующих выборов (в США − ред.) в 2020 году в надежде, что ему повезет, и победят демократы. В этом случае они смогут продолжить грабить США на $500 млрд в год", − отметил Трамп.

При этом он также указал, что сделка для китайцев "будет намного хуже, если переговоры состоятся во время моего второго срока".

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