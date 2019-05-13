Мир Илона Маска будут судить за серию оскорбительных записей в Twitter

2019-05-13 14:45 234

Суд в Калифорнии отказался отклонить иск о клевете, поданный против основателя SpaceX и Tesla Motors Илона Маска британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году. Начало судебного процесса назначено на 22 октября.

Напомним, в июле 2018 года миллиардер разместил в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте, в частности, назвав его педофилом. До этого британец в одном из интервью заявил, что предложение Маска применить субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде являлось пустым пиар-трюком.

Ансворт подал в суд на Маска в сентябре 2018 года. Дайвер обвинил бизнесмена в клевете и потребовал компенсации в размере не менее 75 тысяч долларов.

В декабре 2018 года адвокаты бизнесмена направили в суд ходатайство, в котором попросили отклонить иск на том основании, что высказывания их клиента защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей в том числе свободу слова.

Ранее Маск заочно принес извинения спелеологу, а скандальные записи в Twitter удалил. По словам предпринимателя, он написал свои сообщения, находясь в состоянии гнева после того, как Ансворт сделал "несколько лживых заявлений" в его адрес.