Политика Зеленский не явился в суд по делу о бюллетене

2019-05-13 17:30 105

 

Суд рассматривал административное правонарушение с демонстрацией своего бюллетеня Зеленским в день голосования.

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, не явился на заседание в Оболонский районный суд Киева, где было запланировано рассмотрение его административного правонарушения сообщают Українські новини.

Суд должен был рассматривать дело о демонстрации Зеленским своего избирательного бюллетеня 21 апреля, во время голосования на втором туре выборов.

В то же время в суд явились два представителя Зеленского. Суд начал рассмотрение дела без участия подозреваемого.

По состоянию на 14:00 суд ушел в совещательную для вынесения решения по делу новоизбранного президента.

Ранее сообщалоось, что полиция занялась Зеленским из-за бюллетеня.

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