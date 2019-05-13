Украина Дело ПриватБанка: НБУ проиграл апелляцию

2019-05-13 22:00 192

Подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности Украины, заявили в Нацбанке.

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в понедельник, 13 мая.

Указано, что регулятор намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка.

"В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки", – сказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В НБУ настаивают, что имели основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка в 2016 году, ведь согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес Нацбанка и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка", – добавил Григорчук.

В сообщении отмечается, что НБУ продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны.

Напомним, в апреле буквально за неделю суды приняли три решения по ПриватБанку в пользу бизнесмена Игоря Коломойского. В том числе о незаконности национализации этого банка.

Кроме того, 19 апреля Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку и ПриватБанку.