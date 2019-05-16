Украина видео Во Львове покушение - на ходу взорвали авто известного застройщика

2019-05-16 15:46 228

Во Львове произошел взрыв под автомобилем. О произошедшем сообщил в полицию владелец автомобиля. В пресс-службе полиции сообщают, что по данному факту открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

 Издание Zaxid.net сообщает, что неизвестные подорвали автомобиль львовского застройщика Олега Манзия. Взрыв произошел, когда мужчина ехал в автомобиле. После того, как он услышал звук похожий на взрыв, покинул машину. В результате никто не пострадал.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

документ В ПЦУ уличили Филарета в прямом обмане - обнародован документ о роспуске УПЦ КП

2019-05-16 14:45 261

фото В самолет Ангелы Меркель в аэропорту врезался служебный автомобиль

2019-05-14 11:42 501

В Киеве сожгли авто главреда TVi Владимира Егорова - полиция завела уголовное дело

2019-05-13 09:12 561

Около Днепра забросали камнями два автобуса с участниками акций к 9 мая

2019-05-09 14:46 675

Еще новости в разделе "Украина"

Страх увольнения: что нужно знать о трудовых правах каждому работнику

2019-05-16 19:00 129

МВФ не против снижения цен на газ для украинцев

2019-05-16 17:30 177

видео Во Львове покушение - на ходу взорвали авто известного застройщика

2019-05-16 15:46 228

КАРТА Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами, но будет тепло до +28°C

2019-05-16 11:42 339
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Страх увольнения: что нужно знать о трудовых правах каждому работнику 2019-05-16 19:00 129
МВФ не против снижения цен на газ для украинцев 2019-05-16 17:30 177
видео Во Львове покушение - на ходу взорвали авто известного застройщика 2019-05-16 15:46 228
КАРТА Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами, но будет тепло до +28°C 2019-05-16 11:42 339

Лента

20:00 В ЕС еще не знают, кого отправят на инаугурацию Зеленского
19:30 Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2"
19:00 Страх увольнения: что нужно знать о трудовых правах каждому работнику
18:30 Штрафы для владельцев "евроблях": Рада приняла важное решение
18:00 Порошенко обратился к Зеленскому по поводу украинского языка
17:30 МВФ не против снижения цен на газ для украинцев
17:00 Зеленский отреагировал на назначение инаугурации
16:30 Замглавы Федерации профсоюзов Владимир Саенко купил 5 объектов недвижимости и ездит на элитных авто, зарегистрированных на сына
видео 15:46 Во Львове покушение - на ходу взорвали авто известного застройщика
15:14 Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019