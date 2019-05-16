Украина видео Во Львове покушение - на ходу взорвали авто известного застройщика

2019-05-16 15:46 228

Во Львове произошел взрыв под автомобилем. О произошедшем сообщил в полицию владелец автомобиля. В пресс-службе полиции сообщают, что по данному факту открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Издание Zaxid.net сообщает, что неизвестные подорвали автомобиль львовского застройщика Олега Манзия. Взрыв произошел, когда мужчина ехал в автомобиле. После того, как он услышал звук похожий на взрыв, покинул машину. В результате никто не пострадал.