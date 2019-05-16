Политика У Зеленского жестко отреагировали на назначенную на понедельник инаугурацию

2019-05-16 12:43 321

Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей. 

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского.) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

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