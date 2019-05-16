Курьезы Во время инаугурации Зеленского запланирована полугодовая профилактика на ТВ и радио

2019-05-16 13:44 207

Во время инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на общенациональных телеканалах и радиостанциях были запланированы профилактические работы. Об этом говорится в утвержденном графике работ на сайте Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

В частности, планируется, что каналы 1+1, Интер, СТБ, ICTV, ТРК Украина и другие не будут работать с 5 утра до 14.00 в понедельник, 20 мая.

Позже стало известно, что Концерн перенес на неделю вперед проведение профилактических работ из-за инаугурации избранного президента.

"... полугодовые планово-профилактические работы по техническому обслуживанию антенно-фидерных систем и устройств электропитания Концерна РРТ, которые были запланированы на 20 мая 2019 года, переносятся на 27 мая 2019 года. Время проведения профилактических работ остается без изменений", - сказано в сообщении.