Политика Зеленский отреагировал на назначение инаугурации

2019-05-16 17:00 228

Новоизбранный президент обратил внимание на затягивание нардепами принятия решения по его инуагурации.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский комментируя назначение даты инаугурации на 20 мая, выразил надежду, что другие решения парламент будет принимать быстрее.

"Парламент наконец-то определил дату инаугурации. Депутатам на размышление понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал он в Twitter в четверг, 16 мая.

В то же время, пресс-служба Зеленского сообщает, что решение Верховной Рады позволит завершить период неопределенности для Украины.

"Решение Верховной Рады о назначении инаугурации Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, поможет закончить период неопределенности для Украины. Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Раде предлагали пять дат униаугурации Зеленского. Два постановления о 19 мая нардепы не поддержали, а за 20 мая проголосовали 315 народных избранников. Таким образом, инаугурация состоится спустя почти месяц после второго тура выборов.