Украина МВФ не против снижения цен на газ для украинцев

2019-05-16 17:30 171

Международный валютный фонд не против снижения цен на газ для граждан Украины, когда понижаются мировые цены. Об этом на Международной инвестиционной конференции в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

При этом он отметил, что при повышении мировых цен необходимо повышать их и в Украине. Кроме того, Люнгман напомнил, что МВФ продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения.

Напомним, по требованию МВФ в ноябре прошлого года Кабинет министров повысил стоимость газа для населения на 23,5%. С 1 ноября 2018 года предельная стоимость была установлена на уровне 8 548,92 гривен/тыс. куб.

При этом в апреле и мае цена на газ для украинцев оказалась ниже данного уровня. Это стало возможно благодаря снижению мировых цен на газ. Так, с 1 мая Нафтогаз снизил цену на газ для населения до уровня 8247 гривен/тыс. куб.