Политика Порошенко обратился к Зеленскому по поводу украинского языка

2019-05-16 18:00 228

 

Завершающий каденцию президент Петр Порошенко обратился к новым властям, призвав их соблюдать и поддерживать новый закон об украинском языке. Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии закрытия конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика, сообщает Администрация президента в четверг, 16 мая.

"Надеюсь, что и новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и его букву", – сказал Порошенко.

По его словам, "упреки, что этот закон приуменьшает права иностранных граждан, являются абсолютно безосновательными", потому что для этих граждан существует закон о языках национальных меньшинств, а Конституция защищает их права.

Порошенко также считает "закон стимулирующим и мотивирующим". Президент подчеркнул, что работа над законом продолжалась не один год, состоялась очень широкая дискуссия по всей Украине и за ее пределами. По его мнению, "документ выверенный настолько, чтобы ни одна политическая сила не имела оснований инициировать его пересмотр".

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