Политика Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2"

2019-05-16 19:30 99

 

Российский "Газпром" имеет технические возможности отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС) даже в случае, если строительство альтернативного маршрута "Северный поток-2" не будет завершено, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones:Final season?", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов", - сказал глава НАК

По его словам, в настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", - сказал Коболев.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами, но будет тепло до +28°C

2019-05-16 11:42 336

Коломойский снова в Днепре: олигарх вернулся в Украину после почти двухлетнего отсутствия

2019-05-16 09:40 423

Почему до конца 2019 года не стоит ждать повышения ставок по депозитам

2019-05-16 09:11 402

Курс доллара в Украине "испортится": в НБУ назвали причины и дату

2019-05-15 21:30 642

Еще новости в разделе "Политика"

Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2"

2019-05-16 19:30 99

Штрафы для владельцев "евроблях": Рада приняла важное решение

2019-05-16 18:30 123

Порошенко обратился к Зеленскому по поводу украинского языка

2019-05-16 18:00 237

Зеленский отреагировал на назначение инаугурации

2019-05-16 17:00 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2" 2019-05-16 19:30 99
Штрафы для владельцев "евроблях": Рада приняла важное решение 2019-05-16 18:30 123
Порошенко обратился к Зеленскому по поводу украинского языка 2019-05-16 18:00 237
Зеленский отреагировал на назначение инаугурации 2019-05-16 17:00 213

Лента

19:30 Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2"
19:00 Страх увольнения: что нужно знать о трудовых правах каждому работнику
18:30 Штрафы для владельцев "евроблях": Рада приняла важное решение
18:00 Порошенко обратился к Зеленскому по поводу украинского языка
17:30 МВФ не против снижения цен на газ для украинцев
17:00 Зеленский отреагировал на назначение инаугурации
16:30 Замглавы Федерации профсоюзов Владимир Саенко купил 5 объектов недвижимости и ездит на элитных авто, зарегистрированных на сына
видео 15:46 Во Львове покушение - на ходу взорвали авто известного застройщика
15:14 Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019
документ 14:45 В ПЦУ уличили Филарета в прямом обмане - обнародован документ о роспуске УПЦ КП