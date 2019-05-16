Политика В БПП оценили вероятность роспуска Рады в 90% и готовятся к выборам

2019-05-16 20:30 201

 

Члены фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на своем заседании обсудили вопросы возможного роспуска парламента новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским и уже готовятся к досрочным выборам. Об этом сообщил народный депутат Украины (член фракции БПП - ред.) Алексей Гончаренко.

"Поднимался. Мы готовы к выборам", - отметил Гончаренко, отвечая на вопрос, рассматривался вопрос о возможном роспуске парламента новоизбранным Президентом на заседании фракции БПП.

Как отметил нардеп, он на 90% уверен, что Владимир Зеленский объявит о роспуске парламента и проведении досрочных выборов сразу после инаугурации.

При этом он добавил, что вопрос о выходе БПП из коалиции пока фракция не обсуждала и не поднимала.

Напомним, назначение инаугурации на 20 мая является наилучшим решением в сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

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