ВОЙНА В Украине В комитете Рады думают, как перекрыть схему уклонения от мобилизации через уход

2024-03-18 16:48

В парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в рамках работы над законопроектом о мобилизации ищут приемлемую формулу обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом, чтобы при этом перекрыть лазейку для уклонистов.

Источник: народный депутат, заместитель главы профильного комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, которого цитирует пресс-служба парламента

Прямая речь: "Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять опекунов. Этого не должно быть. Должен быть только один".

Детали: По словам парламентария, комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой - удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей. Как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной Рады, добавил Чернев.

Что предшествовало: 7 февраля 2024 года Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

Ко второму чтению в документ было внесено 4195 правок - едва ли не наибольшее количество правок за всю историю. Сейчас комитет продолжает их рассматривать.