Политика Штрафы для владельцев "евроблях": Рада приняла важное решение

2019-05-16 18:30 126

Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины" Об электронных доверительных услугах" (№8371), в котором содержится соответствующая правка, проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, сегодня, 16 мая, в Киеве под зданием Верховной Рады днем в четверг, 16 мая, произошла потасовка между протестующими владельцами автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях") и правоохранителями.

В ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. авто.

С 24 мая полиция сможет штрафовать и конфисковать авто на иностранных номерах. До этой даты владельцы машин еще могут растаможить свои автомобили, но уже по полной ставке акциза.