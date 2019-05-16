Украина Грозы, град и жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

2019-05-16 21:30 198

 

Погода в Украине на выходных будет благоприятной, а потом испортится.

Погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой и местами очень жаркой. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте Opinionua.

Погода в Украине с 16 по 20 мая ожидается грозовая. Циклон и атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей и гроз в западных областях Украины. По словам синоптика, грозы будут сопровождаться порывистым ветром и даже местами градом.

"Отдельные дожди также пройдут в северных областях, в Винницкой и Одесской областях. В восточных областях, в большинстве центральных областей и в южной части Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Здесь уже будет распоряжаться антициклон северного происхождения. Такая синоптическая ситуация продлится до пятницы", - сообщила Наталка Диденко.

На выходных в большинстве регионов будет сухо, дожди с грозами ожидаются только на западе и в южной части.

"На выходных, 18-19 мая, дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях и местами в южной части. Север, центр и восток будут находится в малооблачной воздушной массе, будет сухо и солнечно. Погода будет способствовать отдыху и труду на свежем воздухе", - отметила синоптик.

Температура воздуха в ближайшие дни будет высокой, местами до +30 градусов. Прохладно будет только в западных областях.

"Температура воздуха высокой ожидается в восточных областях и на юге Украины, столбики термометров будут достигать летних значений, ожидается +24 +29 градусов, местами до +30 градусов. Свежий воздух предполагается в западных областях, +17 +22 градуса. В общем максимальная дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в ближайшее время в рамках +20 +25 градусов. Ночные градусы будут поскромнее, предполагается +8 +15 градусов", - уточнила Диденко.

На следующей неделе существенно похолодает и дожди вернутся практически во все области, кроме восточных.

"Со вторника, 21 мая, дождей в Украине станет больше, атмосферные фронты обусловят сырую погоду. Однако восточная часть еще удержится в сухой воздушной массе. Температура воздуха не испытает особых изменений, в течении дня ожидается +20 +25 градусов. В середине следующей недели в Украину вторгнется холодный воздух арктического происхождения – существенно похолодает", - предупредила синоптик.

В Киеве 16 и 17 мая возможны локальные дожди с грозами, а на выходных ожидается теплая и комфортная погода. Будет солнечно, +20 градусов. С понедельника, 20 мая, в Киеве снова увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. А с 23 мая, по словам Диденко, в столице ожидается существенное похолодание. Дневная температура опустится до +11 +14 градусов.

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