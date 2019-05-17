Политика У Зеленского объявили, что после инаугурации президент инициирует роспуск Верховной Рады

2019-05-17 09:10 306

Новоизбранный президент Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады. Об этом в эфире 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков.

"Да, будет инициировать роспуск", − отметил Разумков.

По его словам, Зеленский "готов помочь парламенту напоследок выполнить хотя бы часть своих обещаний", которые касаются изменения Избирательного кодекса, снятия неприкосновенности с народных депутатов, судей и президента.

При этом, как подчеркнул Разумков, у команды новоизбранного президента есть четкая позиция, что в вопросе возможного роспуска Верховной Рады никто не будет идти на нарушение закона.

"На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается", − указал советник Зеленского.

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