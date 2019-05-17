Действующий президент Петр Порошенко подписал указ об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Указ под номером 228 опубликован на сайте президента. В нем говорится об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.
"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю:
1. Образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины (далее - Организационный комитет). Утвердить персональный состав Организационного комитета. Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план относительно организации и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.
2. Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, и решение вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.
3. Министерству внутренних дел Украины принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.
4. Кабинета Министров Украины, Государственному управлению делами осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.
5. Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.
6. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования".
Также Петр Порошенко создал организационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией своего преемника. В оргкомитет вошли 16 человек, трое из которых – представители Зеленского:
Оргкомитет должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.