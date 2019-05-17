Политика Порошенко сдался - подписал указ №228 об инаугурации президента Зеленского

2019-05-17 10:11 333

Действующий президент Петр Порошенко подписал указ об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Указ под номером 228 опубликован на сайте президента. В нем говорится об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю:

1. Образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины (далее - Организационный комитет). Утвердить персональный состав Организационного комитета. Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план относительно организации и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

2. Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, и решение вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

3. Министерству внутренних дел Украины принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

4. Кабинета Министров Украины, Государственному управлению делами осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

5. Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

6. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Также Петр Порошенко создал организационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией своего преемника. В оргкомитет вошли 16 человек, трое из которых – представители Зеленского:

Боднар Петр – первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады – управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (с согласия); Днепров Алексей – руководитель аппарата Администрации президента, сопредседатель оргкомитета; Богдан Андрей – представитель новоизбранного президента; Гелетей Валерий – начальник Управления государственной охраны; Гресько Юрий – первый заместитель главы Государственной пограничной службы; Климкин Павел – министр иностранных дел; Кличко Виталий – глава Киевской городской государственной администрации; Колесник Игорь – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины; Куцик Иван – руководитель Государственного управления делами; Мельник Ярослав – руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента; Наливайко Олег – глава Государственного комитета телевидения и радиовещания; Нищук Евгений – министр культуры; Попов Роман – начальник Управления протокола секретариата Кабинета министров; Тимошенко Кирилл – представитель новоизбранного президента Зеленского; Шефир Сергей – представитель новоизбранного президента; Яровой Сергей – первый заместитель министра внутренних дел.

Оргкомитет должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.