Политика Спикер Парубий объявил, что коалиция в Раде прекратила свое существование

2019-05-17 11:40 165

Спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что парламентская коалиция в Верховной Раде прекратила свое существование.

"Сегодня коалиция депутатской фракции Европейская Украина в ВР VIII созыва прекратила свою деятельность. Согласно положениям ч.7 ст.83 КУ в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной Раде, должна быть сформирована новая коалиция", – объявил Парубий.

После этого он призвал начать обсуждать создание новой коалиции.

"В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции. И давайте признаем, это была хорошая коалиция. Поздравляю всех, коллеги, с совместной работой", – добавил Парубий.

Отметим, что перед выступлением спикера фракция Народного фронта сообщила о своем выходе из коалиции. Такое заявление сделал председатель фракции Максим Бурбак.

"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", – сказал он с трибуны Верховной Рады.

Теперь у депутатов будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство. Даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.