Политика У Зеленского рассказали о порядке инаугурации

2019-05-18 10:00 294

В понедельник будущий президент побывает в Верховной Раде, Мариинском дворце и администрации президента.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет традиционно и без банкета. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает УНН со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Разумкова.

"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - отметил Разумков.

После этого, по его словам, будут проводиться мероприятия в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями.

"Затем президент отправится на свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей", - добавил Разумков.

Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется.

Как известно, Верховная Рада назначила инаугурацию на 20 мая.