Украина Супрун сообщила, сколько украинцев живут с высоким давлением и сколько об этом не знают

2019-05-18 14:30 213

Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией, 17 мая, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно измерять давление в домашних условиях и какие показатели говорят о необходимости обратиться к врачу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В Украине каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление. Такая же тенденция наблюдается и в мире. Из-за высокого давления возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. В мире повышенное артериальное давление вызывает около 7,5 млн смертей ежегодно. Это более 12% от общего количества", - подчеркнула глава Минздрава.

Супрун отметила, что у большинства людей с высоким давлением не бывает признаков или симптомов, даже если показатели артериального давления достигают опасно высоких уровней.

"В то же время некоторые люди в случае повышения давления могут иметь головную боль, одышку или носовые кровотечения. Но эти признаки и симптомы не являются специфическими и обычно не проявляются, пока давление не достигнет тяжелого или опасного для жизни уровня. Каждый второй больной артериальной гипертензией в Украине не знает о своем состоянии. Более того, люди знающие не лечатся или не контролируют свое давление", - сообщила Супрун.

По ее словам, регулярное измерение артериального давления поможет вовремя обнаружить проблемы со здоровьем на начальном этапе и обратиться к врачу, а затем избежать нежелательных последствий. Так, для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм. По последним рекомендациям Европейского общества кардиологов 2018 года, давление 140/90 мм рт. ст. и выше является причиной для установления диагноза артериальной гипертензии. При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии является показатель 135/85 мм рт. ст.

Как правильно измерять давление в домашних условиях:

делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу;

за 30 мин. до измерения давления нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения;

использовать для измерения нужно манжету подходящего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина - 12-13 см, длина - 35 см);

манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, руки должны свободно лежать на столе;

измерять давление стоит минимум дважды с интервалом 1 мин. и рассчитывать средний показатель.

"Следить за давлением нужно всем, независимо от возраста. Артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста. В последнее время растет количество случаев артериальной гипертензии среди детей и молодежи", - отметила Ульяна Супрун.

Супрун также развенчала распространенные мифы об измерении давления:

Миф 1. Механические сфигмоманометры точнее, чем автоматические приборы. По словам Супрун, прогресс неустанно шагает вперед, и современные автоматические и полуавтоматические приборы для измерения давления с манжетой на плечо имеют высокий класс точности и рекомендованы как для профессионального, так и для индивидуального использования. Ограничения точности касаются преимущественно приборов для измерения давления, которые накладываются на запястье.

Миф 2. Часто пациенты, получая различные показатели давления после двух или трех измерений, считают свой "домашний" прибор неисправным и даже приносят его врачу на проверку. Глава Минздрава отмечает, что абсолютно нормально получать разные результаты. Давление и пульс - очень изменчивые величины, которые реагируют на различные раздражители снаружи и внутри организма. Именно поэтому и рекомендуется делать несколько измерений и определять средний показатель. Если сомневаетесь в исправности прибора, стоит обратится не к врачу, а в пункты сервисного обслуживания - это нужно делать раз в год.

Миф 3. Понятие "рабочего давления". Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как у них нет жалоб и негативных ощущений. Но это не значит, что лечиться не нужно.

Ульяна Супрун отметила, что украинские пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства", и при наличии электронного рецепта от семейного врача препараты выдадут в любой аптеке, которая принимает участие в национальной программе. "Помните, артериальную гипертензию важно вовремя выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей - при отсутствии значительного дискомфорта и боли постоянно повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки... Регулярно посещайте врача. Врач может измерить вам давление, если оно повышено, посоветует, как действовать в вашем случае и какие лекарства принимать", - подчеркнула исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.