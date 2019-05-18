Политика Зеленский предложил ввести "прямую демократию"

2019-05-18 13:00 102

 

Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето".

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского предлагают внедрить в Украине систему народовластия по принципу "прямой демократии". Об этом в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 17 мая, рассказал идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, отвечающий за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.

По его словам, данная система будет включать в себя "справедливые и качественные" референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и "народное вето" на принимаемые ключевыми органами власти решения.

"Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что необходимо возрождение системы справедливых, правильных и качественных референдумов. "Потому что нам непонятно, почему референдум, который породил Украину как государство, после этого ни разу не использовался во благо Украины?" – подчеркнул идеолог команды Зеленского.

Советник новоизбранного президента также указал на важность вопроса народных инициатив. "Это не петиции, которые пишутся по 25 тысяч, и не выполняются. Будет обязательный подход по реагированию на все народные инициативы, как на общегосударственном, так и на местном уровне", – пояснил Стефанчук.

Третьим моментом является "система отзывов" высших представителей власти. "Когда у человека, народа, нации есть возможность не только отозвать народного депутата, осуществить процедуру импичмента президента, но и наложить вето на принимаемые решения, то есть система "народного вето", – подчеркнул советник Зеленского.

Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на понедельник, 20 мая. Новоизбранный президент пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

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