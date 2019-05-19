Мир Беларусь отстранили от Евровидения-2019: что известно о громком скандале

2019-05-19 11:00 294

Беларусь отстранили от голосования в Евровидении-2019, которое проходит в Израиле с 14 по 18 мая.

Поводом для этого стала утечка информации о голосовании национального жюри, результаты которого должны быть засекречены до финала. Эти данные подтвердили организаторы конкурса, пишет Super.

Члены жюри голосуют не в прямом эфире, а за день до этого, во время спецвыступлений участников конкурса. Нацжюри от каждой страны отправляет свои оценки в EBU, которые суммируют эти данные с результатом зрительского голосования и выставляют окончательный балл

"Вот на этом и попались белорусы, допустившие утечку – итоги голосования жюри были слиты в сеть", – уточнили в СМИ.

В виде наказания за это организаторы аннулировали результаты голосования Беларуси. Таким образом, максимальных 12 баллов не будет у той страны, которую они оценили больше всего. Предполагается, что это Россия, которую в этом году вновь представляет Сергей Лазарев.

Во главе беларусской делегации в 2019 году в Тель-Авив прилетел продюсер Виктор Дробыш, который представлял участницу от Беларуси певицу Zena.