Политика Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского

2019-05-19 12:00 147

 

Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник, 20 мая, посетят около 60 иностранных представителей. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, главу парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - сообщила пресс-секретарь.

Стоит упомянуть, что инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00 в понедельник, 20 мая.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, кто возглавит делегацию США на инаугурации Зеленского

2019-05-18 13:30 765

В МИД заявили, что Россию на инаугурацию Зеленского не приглашали

2019-05-18 11:00 702

В ЕС еще не знают, кого отправят на инаугурацию Зеленского

2019-05-16 20:00 612

видео Верховная Рада конституционным большинством назначила дату инаугурации Владимира Зеленского

2019-05-16 11:13 978

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так

2019-05-19 13:30 42

Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным

2019-05-19 13:00 78

Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского

2019-05-19 12:00 147

Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила

2019-05-19 11:30 186
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так 2019-05-19 13:30 42
Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным 2019-05-19 13:00 78
Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского 2019-05-19 12:00 147
Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила 2019-05-19 11:30 186

Лента

13:30 Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так
13:00 Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным
видео 12:30 Назван победитель Евровидения-2019
12:00 Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского
11:30 Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила
11:00 Беларусь отстранили от Евровидения-2019: что известно о громком скандале
10:30 СМИ раскрыли детали инаугурации Зеленского
10:00 Порошенко уволил замглавы СБУ
15:00 Google спрогнозировал победителей Евровидения 2019
14:30 Супрун сообщила, сколько украинцев живут с высоким давлением и сколько об этом не знают