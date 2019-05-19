Политика Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского

2019-05-19 12:00 147

Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник, 20 мая, посетят около 60 иностранных представителей. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, главу парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - сообщила пресс-секретарь.

Стоит упомянуть, что инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00 в понедельник, 20 мая.