Политика Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так

2019-05-19 13:30 42

 

Генпрокурор усомнился в адекватности проекта мемориала

Генпрокурор Юрий Луценко призвал "уточнить проект" строительства Мемориала Небесной Сотни на улице Институтской в Киеве, чтобы "сохранить место геройских событий максимально таким, каким оно было в огненные дни зимы 2013/14". Об этом Луценко написал в своем Facebook, отметив, что это его частное мнение.

"Честно говоря, я не видел этот проект (проект Мемориала Небесной Сотни, - ред.) в деталях. Считал, что согласование специалистов Минкультуры и семей Героев означает, что с Мемориалом все в порядке", - написал генпрокурор.

"Сейчас вижу фото уничтожения брусчатки, где лилась кровь, и не могу не сказать: это не правильно. В любой стране стараются максимально сохранить детали мест героических событий. А у нас зачем-то меняют аутентичную мостовую и деревья на новенькую плитку и заморские клены", - посетовал Луценко.

Он сообщил, что сегодня побывал на месте строительства.

"Что-то не так. Думаю, еще есть время уточнить проект и сохранить место геройских событий максимально таким, каким оно было в огненные дни зимы 2013/14. Это важно многим. И родным и участникам событий", - написал Луценко, добавив, что "это частное мнение".

Сегодня Представители националистической организации С14 снесли забор на аллее Небесной Сотни в центре Киева.

13 мая сообщалось, что в центре Киева на улице Институтской начали подготовительные работы по возведению мемориала Героев Небесной сотни. Однако на этой территории все еще проводится экспертиза по делу о расстреле людей во время Майдана.

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