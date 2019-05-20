Политика Названы возможные даты досрочных выборов в Раду

2019-05-20 19:00 177

 

Конечная дата зависит от дня официальной публикации соответствующего указа президента Украины.

Досрочные выборы в парламент Украины пройдут 14 или 21 июля. Конечная дата зависит от дня официальной публикации соответствующего указа. Об этом заявил бывший глава комитета избирателей Украины нардеп Александр Черненко, пишет Страна.

"Если президентский указ о роспуске Рады будет до среды, 22 мая, включительно опубликован, то досрочные выборы состоятся 14 июля, если после среды, то - 21 июля", - сказал он.

Отметим, что консультации о роспуске Рады назначены на 10 утра 21 мая в парламенте. Это может говорить о том, что указ о роспуске нынешнего состава парламента ожидают именно во вторник, а его официальной публикации и вступления в силу - в среду, 22 мая.

По статье 90 Конституции Украины, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в ВРУ.

Таким образом, официальный роспуск Рады возможен после консультаций. От его даты должны быть отсчитаны 60 дней, в течение которых должны состояться перевыборы парламента Украины. Эти 60 дней истекают в полночь 21 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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