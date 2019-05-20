Политика Зеленский обнародовал новую декларацию о доходах

2019-05-20 18:00 219

 

После вступления в должность в понедельник, 20 мая, президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год.

В декларации Зеленский указал 9,2 млн грн годового дохода, в том числе зарплата составила 4,1 млн грн. Его супруга получила за год 5,5 млн грн дохода.

Также он задекларировал несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Крыму и несколько объектов недвижимости за рубежом.

В частности, у президента с женой Еленой есть квартира в Великобритании на 91 кв.м. и жилой дом в Италии на 413 кв.м. Дом Зеленские приобрели в 2015 году за 88,6 млн гривен, а квартиру в Британии за более чем 42 млн грн.

При этом данных за 2017 Зеленский не указывал дом в Италии.

Также супруги указало пять объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.

Он с женой является конечным бенефециаром ООО Киноквартал, ООО СТУДИЯ КВАРТАЛ - 95, ООО ЗЕЛАРИ ФИШ, Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage inc (зарегистрирована в Белизе) , San Tommaso SRL (Зарегистрирована в Италии). В сравнении с 2017 годом, из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Среди прочего у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году в жены Зеленского был еще и BMW.

Зеленский задекларировал 3 изобретения, 3 - полезные модели, более 30 - торговых марок или коммерческих наименований.

Напомним, СМИ сообщали, что жена Зеленского купила пентхаус в Крыму за полцены. Трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе Император была приобретена у украинского олигарха.

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