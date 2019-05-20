Политика В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам

2019-05-20 21:00 381

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует отправлять позравления новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

При этом, что чиновник имел в виду под "первыми успехами" он не уточнил.

"Но первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - отметил политик.

Также он отметил, что пока что Путин не планирует осуществлять контакты с Зеленским.

"Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - заявил Песков.

Также он прокомментировал слова Зеленского о готовности к диалогу после прекращению огня на Донбассе и освобождении пленных. Песков выразил надежду, что переговоры с украинской стороной об обмене заложниками продолжатся и при новом президенте Украины.

При этом, комментируя намерение Зеленского вернуть Крым, Песков заявил, что полуостров является регионом РФ, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит.

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