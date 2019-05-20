Политика В "Укрзализныце" открыли продажу билетов на летние поезда

2019-05-20 21:30 327

 

На сайте и в кассах "Укрзализныци" открыли продажу билетов на 18 летних поездов в направлении морских курортов Украины. Также разрабатываются назначения других дополнительных поездов на популярных направлениях и дополнительных рейсов отдельных поездов.

В частности, на лето назначены следующие поезда: №472/471/552 Днепр-Кривой Рог-Бердянск с 6 июня по 16 сентября по четным числам; №213/214 Сумы-Одесса с 1 июня по 15 сентября по нечетным числам; №271/272 Харьков-Одесса с 19 июня по 21 сентября через день; №114/118 Черновцы-Геническ с 30 мая по 7 сентября ежедневно и №243/244 Ивано-Франковск-Бердянск с 1 июня по 1 сентября ежедневно.

Летом также будут курсировать поезда: №162/161 Николаев-Киев, назначенный на 14, 22, 28 июня, 6, 12, 20, 26 июля, 2, 10, 16, 24, 30 августа; №168/167 Львов-Одесса с курсированием 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа и 1 сентября; №190/189/244 Днепр-Кривой Рог-Геническ с 5 июня по 9 сентября по нечетным датам; №212/211 Новоалексеевка - Харьков с 14 июня по 1 сентября ежедневно и № 215/216 Покровск-Новоалексеевка с 1 июня по 31 августа ежедневно.

Кроме этого, на летний период назначены поезда: №232/231 Геническ-Ивано-Франковск с 6 июня по 10 сентября по четным числам, кроме 18, 20 июня; №256/255 Львов-Херсон 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября; №261/262 Харьков - Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно; № 63/263/264 Харьков-Киев-Одесса с 14 июня по 2 сентября ежедневно; №291/293 Ковель - Одесса с 31 мая по 16 сентября ежедневно; №298/297 Киев-Херсон с 30 мая по 22 сентября ежедневно; №729/730 (Интерсити) Харьков-Геническ с 13 июня по 1 сентября ежедневно кроме вторника, а также поезд №170/169 Львов-Одесса с рейсами 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

"Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы поезда №86/85 Львов-Новоалексеевка, он будет курсировать с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам.

Кроме этого, прорабатываются назначения дополнительных поездов в Одессу, Николаев, Херсон, Новоалексеевку, Геническ и Бердянск, которые будут курсировать в пиковые периоды летних перевозок, а также "детских" поездов для перевозки групп детей.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта

2019-04-29 19:00 906

Украинцам назначили еще три дополнительных поезда к Пасхе

2019-04-25 19:30 837

В Украине открылись избирательные участки

2019-04-21 10:30 936

Стало известно о нововведениях в Украине для пассажиров поездов

2019-04-11 19:30 1377

Еще новости в разделе "Политика"

В США заявили, что на инаугурацию Зеленского могла прибыть впятеро большая делегация

2019-05-20 22:00 369

В "Укрзализныце" открыли продажу билетов на летние поезда

2019-05-20 21:30 327

В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам

2019-05-20 21:00 381

Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента

2019-05-20 20:00 438
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В США заявили, что на инаугурацию Зеленского могла прибыть впятеро большая делегация 2019-05-20 22:00 369
В "Укрзализныце" открыли продажу билетов на летние поезда 2019-05-20 21:30 327
В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам 2019-05-20 21:00 381
Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента 2019-05-20 20:00 438

Лента

22:00 В США заявили, что на инаугурацию Зеленского могла прибыть впятеро большая делегация
21:30 В "Укрзализныце" открыли продажу билетов на летние поезда
21:00 В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам
20:30 Победителя Евровидения-2019 обвинили в обмане
20:11 Уголовные обвинения, открытые относительно клирика УПЦ, рассмотрят международные органы защиты прав правозащитников
20:00 Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента
19:30 Европа начала подготовку к газовым переговорам с Украиной и Россией
19:00 Названы возможные даты досрочных выборов в Раду
18:30 Почему Зеленский носит кольцо на среднем пальце
18:00 Зеленский обнародовал новую декларацию о доходах